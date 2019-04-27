Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Toprak: Kılıçdaroğlu’na saldırı iki saat içinde planlandı /27 Nisan 2019 17:39

CHP’li Toprak: Kılıçdaroğlu’na saldırı iki saat içinde planlandı

Yol TV’de Düzlem Programı’na konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı organizasyonunun CHP’nin şehit cenazesine gideceğini Ankara Koruma Şube’ye bildirdiği andan sonra iki saat içinde planlandığını iddia etti.

SHABER3.COM

YOL TV'de yayınlanan ve Ali Kemal Erdem'in sunduğu Düzlem Programı'na konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta bir şehit cenazesi sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Bana haber verseydi gitmeyin derdim” ve “Cenazeye gideceklerine dair beni aramadılar” sözlerini “O zaman o koltukta niye oturuyorsun” diyerek eleştiren Toprak sözlerini söyle sürdürdü:

“KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIDA KRİTİK SAAT 10.03. DERİN BİR EL VAR, ONU ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“Koruma müdürümüz oraya gidileceğini saat 10.03'te Ankara Koruma Şube'ye bildiriyor ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Burada vahim bir olay var. Vahim olay şu. Bu bir organizasyon. Bu organizasyon saat 10.03'te ‘Biz gideceğiz' dedikten sonra iki saat içerisinde planlan bir organizasyon Ben bu ülkede en genç devlet bakanlığını Ecevit hükümetinde yaptım. 30'lu yaşlarda milletvekilliğini yaptım. Devleti az çok tanırım. Birkaç dönem milletvekilliği var. Başbakanlık koridorlarının tozunu yutmuş biriyim. Kimse bana diyemez ki iki saatte vatandaş orada organize oldu oraya gitti. Bunu bana kimse söylemesin. Burada derin bir el var. Biz onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’li Toprak: Kılıçdaroğlu’na saldırı iki saat... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:05