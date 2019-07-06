Samanyolu Haber /Dünya / Hac öncesi Kabe'nin periyodik bakımı tamamlandı /06 Temmuz 2019 19:45

Hac öncesi Kabe'nin periyodik bakımı tamamlandı

Kabe’nin çatı döşemesinin yenilenmesi, su yalıtımının artırılması, çatı ve sütunlardaki ahşap malzemelerin bakımı gerçekleştirildi.

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Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in talimatıyla başlatılan ve bir dizi devlet kurumu tarafından yürütülen Kabe’nin periyodik bakım çalışmaları, bugün, planlanan süreden önce tamamlandı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Proje Yönetim Ofisi, Kabe Genel Başkanlığı ve ilgili çevrelerle koordineli olarak periyodik bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Dünya standartlarına sahip en son teknolojinin kullanıldığı çalışmalar, Kabe’nin çatı döşemesinin yenilenmesi, su yalıtımının artırılması, çatı ve sütunlardaki ahşap malzemelerin bakımı, Kabe’nin iç ve dış kapısının ve altın oyuğun retorasyonunu kapsıyor.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, konuya ilişkin, '"Çalışmalar, Krallığın iki kutsal camiye (Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi) hizmet etmek için gösterdiği kararlı çabalarının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Bakan Cedan, ayrıca Beytullah’ın misafirlerine 24 saat boyunca kolaylık sağlamak için tüm devlet kurumlarının çalışmalarını iki katına çıkardığını ve bu kapsamda her türlü hizmetin sunulacağını vurguladı.

Maliye Bakanlığı Proje Yönetim Ofisi, kuruluşundan bu yana Kabe ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunmak ve misafirlerin ibadetlerini kolaylaştırmak adına Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de genişletme çalışmaları gibi birçok önemli projeye imza attı.

(Şarku'l Avsat'tan Independent Türkçe için çeviren: Hüsna Tosun)

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