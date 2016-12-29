Hac başvuruları başladı

Heyecanla kayıt yaptıranlar "İnşallah çıkar" temennisinde bulundu. Geçen yıllardan bekleyen 1 milyon 300 bine yakın adayın da 9-31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları bugünden itibaren başladı. 6 Ocak’a kadar sürdürülecek kayıt işlemleri için belirlenen bankalara kişi başına 20 TL para yatırılması, alınacak dekontla Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere başvurulması gerekiyor.