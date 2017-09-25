Samanyolu Haber /Gündem / Habur tek taraflı kapatıldı /25 Eylül 2017 09:34

Habur tek taraflı kapatıldı

Irak Kürdistanı'nda bağımsızlık referandumu bu sabah başlarken, Türkiye ilk adım olarak Habur sınır kapısını tek taraflı olarak kapattı. Bu sabah itibariyle sadece Türkiye'den Irak Kürdistanı'na geçişe izin veriliyor... İran da dün hava sahasını kapatmıştı.

Habur tek taraflı kapatıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuna tepki olarak, Türkiye’den ilk yaptırım geldi.

Habur sınır kapısı tek taraflı olarak kapatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tanklar ve zırhlı birliklerle bir haftadır tatbikat yapıyor.

Mermisiz tatbikatlarda son iki gündür hareketlilik artmıştı.

Öte yandan ‘referandumun yok hükmünde’ olduğunu savunan ve uluslararası topluma sonuçları tanımama çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısını bu sabah itibariyle Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletti.
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