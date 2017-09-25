Habur tek taraflı kapatıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuna tepki olarak, Türkiye’den ilk yaptırım geldi.





Habur sınır kapısı tek taraflı olarak kapatıldı.





Türk Silahlı Kuvvetleri tanklar ve zırhlı birliklerle bir haftadır tatbikat yapıyor.





Mermisiz tatbikatlarda son iki gündür hareketlilik artmıştı.





Öte yandan ‘referandumun yok hükmünde’ olduğunu savunan ve uluslararası topluma sonuçları tanımama çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısını bu sabah itibariyle Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletti.