Bakan yardımcılığı AKP'nin yeni arpalığı olmuş..

AKP döneminde getirilen ve eski AKP'li milletvekillerinin istihdam edildiği "bakan yardımcılığı" pozisyonunun bilançosu ortaya çıktı. Şu anda çeşitli bakanlıklarda 19 bakan yardımcısı var. Tüm bakan yardımcılarına ödenen yıllık maaş 3 milyon 548 bin 136 lira. Bakan yardımcılarına oda, sekreter, özel şoför ve odacı da tahsis ediliyor.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in bakan yardımcılarıyla ilgili sorusuna Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) yanıt geldi.





Buna göre bakan yardımcılarına bu yıl aylık ortalama 15 bin 562 lira ödendi. Bu da yıllık 186 bin 744 lirayı buluyor. Şu an toplamda 19 bakan yardımcısı var. Tüm bakan yardımcılarına ödenen yıllık maaş ise 3 milyon 548 bin 136 lira.





ODA, SEKRETER, ŞOFÖR...





CHP’li Emir, bakan yardımcılarına oda, sekreter, özel şoför ve odacının da tahsis edildiğini söyledi.





“Bakan yardımcısı ne yapar? Koskoca bir hiç” diyen CHP'li Murat Emir, bazen bakan tarafından yetkilendirildiklerini, bazen de boş boş oturdukları kaydetti.





CHP’li vekil şöyle devam etti:





“Sistemde böyle bir ihtiyaç olmaksızın oluşturulan bakan yardımcılığı, AKP’nin siyasi arpalığıdır. Bir yanda günde ortalama sekiz saat çalışıp aylık 1446 lira asgari ücrete talim ederken, diğer yandan bakan yardımcısı olup, zorunlu olmadıkça elini işe atmadan 15 bin 562 lira alacaksın. Herkesin bildiği, ‘Devletin malı deniz yemeyen domuz’ atasözümüzün neden, niçin söylendiğini düşünmeden edemiyorum.”





Emir, AKP’de yeniden milletvekili gösterilmeyenlerin, küsüp siyaseten ayrı bir yol izlemelerini engellemek amacıyla bu makama getirildiklerini kaydetti.