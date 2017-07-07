Güven zedelendi toparlanma çok zor...

İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye’de turizm sektörünün, terör saldırılarının azalmasının ve Rusya’nın ambargoyu kaldırmasının ardından canlandığını, ancak hâlâ zorluklarla karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazete, Türkiye’nin bölgesel politikalarının sektörde yarattığı risk ve endişelere dikkat çekti. Gazede, sektörün problemlerinin 2016’da yaşanan terör saldırılarıyla daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini anımsattı.





Gazete, terör saldırıları ve Rusya’yla ilişkilerinin bozulması neticesinde 2016’da krize giren Türkiye turizminin 2017’de canlandığını, ancak 17 milyar dolarlık borç yükü bulunan sektörün hâlâ zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.





Türkiye’nin bölgesel politikalarının sektörde endişeye yol açtığına değinilen yazıda, istikrarsızlık ve terör saldırılarının Türkiye’de yarattığı riskle ilgili uyarılarda bulunan bir analistin “Güvenlik durumunun iyileşmesinin dış politikanın değiştirilmesi anlamına gelebileceği” yorumu yer aldı.





Türkiye için hayati döviz ve istihdam kaynağı olan turizmin, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu zorlukların yalnızca küçük bir örneğini teşkil ettiğini anlatan Financial Times, “Türkiye en iyi performans gösteren, yükselen piyasalardan biriydi ancak siyasi istikrarsızlık ve terör saldırıları, yatırımcıların güvenini zedeledi ve daralmaya neden oldu” değerlendirmesinde bulundu.