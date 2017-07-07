Samanyolu Haber /Gündem / Yurt arsası bağışladı, felçli haliyle 11 aydır tutuklu /07 Temmuz 2017 12:42

Yurt arsası bağışladı, felçli haliyle 11 aydır tutuklu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki esnaf İ.B. 11 aydır hakkında iddianame dahi yazılmadığı halde Kepsut Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

SHABER3.COM

İlçede esnaflık yapan ve halk tarafından çok sevilen, esnaf İ.B. 15 Temmuz'dan 1 ay sonra hukuksuz bir şekilde tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.

30 yıl önce babasından kalan arsasını özel bir yurda bağışladığı için tutuklanan İ.B. hakkında 11 aydır tutuklu olmasına rağmen henüz iddianame dahi hazırlanmadığı öğrenildi.

Yarı felçli raporu bulunan, yaşlılık ve çok zayıflığın getirdiği birçok hastalığı bulunan İ.B. ve yakınlarının raporlarla birlikte birçok defa tahliye talebinde bulundukları ancak tüm taleplerinin reddedildiği bildirildi.

OHAL sürecinde yaşanan adaletsizlik insan yaşamını hiçe sayıyor. Suçu olmayan, hakkında hiçbir somut delil bulunmayan İ.B. gibi binlerce masum insan aylardır ailelerinden uzakta cezaevlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

magduriyetler.com
<< Önceki Haber Yurt arsası bağışladı, felçli haliyle 11 aydır tutuklu Sonraki Haber >>

Trump'ın eli yine havada kaldı

Trump'ın eli yine havada kaldı

Alman Parlamenterden soykırım tepkisi: Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım

Alman Parlamenterden soykırım tepkisi: Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:14