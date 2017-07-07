Yurt arsası bağışladı, felçli haliyle 11 aydır tutuklu

İlçede esnaflık yapan ve halk tarafından çok sevilen, esnaf İ.B. 15 Temmuz'dan 1 ay sonra hukuksuz bir şekilde tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.







30 yıl önce babasından kalan arsasını özel bir yurda bağışladığı için tutuklanan İ.B. hakkında 11 aydır tutuklu olmasına rağmen henüz iddianame dahi hazırlanmadığı öğrenildi.





Yarı felçli raporu bulunan, yaşlılık ve çok zayıflığın getirdiği birçok hastalığı bulunan İ.B. ve yakınlarının raporlarla birlikte birçok defa tahliye talebinde bulundukları ancak tüm taleplerinin reddedildiği bildirildi.





OHAL sürecinde yaşanan adaletsizlik insan yaşamını hiçe sayıyor. Suçu olmayan, hakkında hiçbir somut delil bulunmayan İ.B. gibi binlerce masum insan aylardır ailelerinden uzakta cezaevlerinde yaşam mücadelesi veriyor.





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