Gurbette Hakk'a yürüyen işadamı Birol Dikyurt dualarla defnedildi









Almanya'nın Giessen şehrinde ameliyat edilen ve tedavisine başlanan ancak vatan hasretiyle hastalığının yayılması durdurulamayan Dikyurt geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.













Birol Dikyurt bugün Giessen'deki Rodtberg (Friedhof Rodtberg) mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.













Yaklaşık 300 kişinin katıldığı cenaze namazına çevre şehirlerden de katılım oldu.













Dikyurt'la hastanedeyken aynı odada yatan ve bu süre içerisinde samimiyet kurduğu vefalı Alman arkadaşı Bay Rabenau da cenaze defin işlemleri için mezarlığa geldi.







