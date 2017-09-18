Samanyolu Haber /Gündem / Gurbette Hakk'a yürüyen işadamı Birol Dikyurt dualarla defnedildi /18 Eylül 2017 17:01

Gurbette Hakk'a yürüyen işadamı Birol Dikyurt dualarla defnedildi

Gurbette vefat eden Bartınlı işadamı Birol Dikyurt dualar eşliğinde Almanya'da toprağa verildi

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Türkiye'de Bartın'da işadamı iken bütün malvarlığı ve vatanı gasp edilerek yurtdışına çıkmak zorunda bırakılan işadamı Birol Dikyurt, Almanya'da beyin tümörü rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alınmıştı.



Almanya'nın Giessen şehrinde ameliyat edilen ve tedavisine başlanan ancak vatan hasretiyle hastalığının yayılması durdurulamayan Dikyurt geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.



Birol Dikyurt bugün Giessen'deki Rodtberg (Friedhof Rodtberg) mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.



Yaklaşık 300 kişinin katıldığı cenaze namazına çevre şehirlerden de katılım oldu.



Dikyurt'la hastanedeyken aynı odada yatan ve bu süre içerisinde samimiyet kurduğu vefalı Alman arkadaşı Bay Rabenau da cenaze defin işlemleri için mezarlığa geldi.


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