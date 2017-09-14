Samanyolu Haber /Gündem / Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar... /14 Eylül 2017 19:05

Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı sebebiyle 2 yıl önce yurtdışına çıkan Bartın'ın önde gelen işadamlarından Birol Dikyurt Almanya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde hakka yürüdü

Bartın'ın önde gelen işadamlarından KHK'yla kapatılan BAGİAD Genel Başkanı Birol Dikyurt 2 yıl önce yurt dışına çıktı.



Ruanda'da 1 buçuk yıl ticaretle uğraşan Dikyurt 6 ay kadar önce Almanya'ya gelip iltica başvurusunda bulundu.

Kampta kaldığı dönemde kendisine beyin tümörü teşhisi kondu.

Giesen şehrinde ameliyat olan Birol Dikyurt tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde vefat etti.

54 yaşındaki Dikyurt evli ve 2 çocuk babasıydı. 

Birol Dikyurt'un cenazesi Giesen'de toprağa verilecek.












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