Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde hakka yürüdü
Bartın'ın önde gelen işadamlarından KHK'yla kapatılan BAGİAD Genel Başkanı Birol Dikyurt 2 yıl önce yurt dışına çıktı.
Ruanda'da 1 buçuk yıl ticaretle uğraşan Dikyurt 6 ay kadar önce Almanya'ya gelip iltica başvurusunda bulundu.
Kampta kaldığı dönemde kendisine beyin tümörü teşhisi kondu.
Giesen şehrinde ameliyat olan Birol Dikyurt tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde vefat etti.
54 yaşındaki Dikyurt evli ve 2 çocuk babasıydı.
Birol Dikyurt'un cenazesi Giesen'de toprağa verilecek.