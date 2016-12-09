Güney Kore devlet başkanı azledildi

Güney Kore parlamentosu yolsuzlukla yargılanan Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin azledilmesi için sunulan önergeyi onayladı.

Yolsuzluk soruşturması açığa çıktıktan sonra halk sokaklara çıkarak Park’ın istifasını talep etmişti. Park yüzbinlerin katıldığı eylemler sonrası 2 defa özür dilemek zorunda kaldı. Ancak isyan Park’ın özürleri ile dinmedi.

Güney Kore’de yüzbinler devlet başkanının istifası talebiyle sokakları işgal etti





Haftalarca devam eden eylemler sonrası dokunulmazlığı olduğu halde Park yargılanmayı kabul etmek zorunda kaldı. Son olarak parlamentoda yapılan oylama ile görevinden Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye görevinden azledildi.





Güney Kore’de devlet başkanının istifasını isteyenler 5 haftadır sokakta





Güney Kore televizyonları tarafından canlı yayınlanan oylamada parlamentodaki 300 milletvekilinden 234’ü Park’ın azli lehinde oy kullandı.





56 milletvekili ise Park’ın görevden azledilmemesi yönünde oyunu verdi. Ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Park’ın azlini isteyen önergenin parlamento üyelerinin üçte ikisinin onayına ihtiyacı vardı. Muhalefetin yanı sıra Park’ın iktidardaki partisinden vekiller de Park’ın azli için oy kullandı.





Ancak kararın Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu süre içerisinde ise Park’ın yetkileri geçici olarak elinden alınarak Başbakan Hwang Kyo-ahn’a devredilecek. Anayasa Mahkemesi’nin kararını vermesinin 6 ay sürebileceği ve Park’ın bu süre içerisinde Mavi Saray’da kalmayı sürdüreceği de belirtildi.





Milletvekillerinin oylaması sırasında başkent Seul’deki parlamento binası önünde yüzlerce kişi Park aleyhine eylem yaptı.





(sendika.org)