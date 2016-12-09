Samanyolu Haber
Bu yayından sonra CNN Türk kapatılmazsa iyi!
°C
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karabük
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
ARA
İmsak -
06:45
Güneş -
08:19
Öğle -
13:10
İkindi -
15:26
Akşam -
17:48
Yatsı -
19:15
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Ekonomi
/
Bu yayından sonra CNN Türk kapatılmazsa iyi!
/
09 Aralık 2016 16:44
Bu yayından sonra CNN Türk kapatılmazsa iyi!
Dolar daha da yükselecek mi? Finans uzmanı, CNN Türk canlı yayınında açıkladı.
Ekonomik kriz ve dolarla ilgili gerçekleri tek tek sıraladı
CNN Türk'te Ekonomist Cem Seymen'in programına konuk olan Finans uzmanı Artunç Kocabalkan doların daha da yükseleceğini söyledi.
Dolar ferman dinlemiyor
Bu videoyu izleyin, sonra dolar bozdurmaya koşun! :)
Erdoğan'dan dolar çıkışı
<< Önceki Haber
Bu yayından sonra CNN Türk kapatılmazsa iyi!
Sonraki Haber >>
"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Meclis’ten alıp saraya ve bir kişiye taşımayla ilgili...
Suikastçının 3 gün önceki keşif görüntüleri ortaya çıktı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın saldırıyı...
Ünlü havai fişek fabrikası patladı
Meksika’nın Tultepec kentindeki en ünlü havai fişek açık hava pazarında patlama meydana geldi....
'Türkiye ekonomisi çöküyor '
TÜİK, üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda yüzde 1.8 küçüldüğünü açıklamıştı....
Erdoğan'a hakaret iddiasıyla TV kanalı kapattılar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Yol TV'nin...
Erdoğan "Birkaç" deyince Havuz El Bab şehitlerini haber yapamadı!
AKP'nin Havuz Medyası El Bab'tan gelen 14 şehit haberini manşet yapamadı.
Karargah'ta Akar'ın gözaltına alınacağı konuşuluyor
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, zengin çocuklarına çürük raporu vermekten yargılanan...
Karanlık suikastta cevap bekleyen 19 soru
Dün Arap medyasına ve Rus haber ajansı Sputnik’e göre Ankara’daki Rus Büyükelçi Karlov’un...
4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
2015’te vefat eden Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından, ilk evliliğinden...
Türkiye'de yeni darbe mi hazırlanıyor?
Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin, AEI.org'da yayınlanan 16 Aralık 2016 tarihli ikinci yazısını...
Biz Cemaat üzerinde yoğunlaşırken başka hesaplar görülmüş olmasın!
Rus Büyükelçisinin öldürülmesinin ardından hükümet cenahı daha ilk dakikadan El Nusra tetikçisinin...
Son Dakika! Sputnik: IŞİD El Bab'da saldırdı, TSK ve ÖSO'nun kayıpları var
Suriye'nin El Bab kentinde şiddetli çatışmalar yaşanırken ölü ve yaralı haberleri geliyor. IŞİD,...
Tweet
Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj
Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj
Rusya'da korkutan patlama
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!
Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
Ünlü havai fişek fabrikası patladı
Twitlerle Türkiye gündemi
Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türkiye'de yeni darbe mi hazırlanıyor?
Son dakika! El Bab'taki IŞİD saldırısında şehit sayısı 16'ya yükseldi
Rabbim ve milletim beni affetsin desen de, artık bu işin affı yok!
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:44:29