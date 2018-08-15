Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore, 20 bin BMW aracı yasaklıyor /15 Ağustos 2018 16:04

Güney Kore, 20 bin BMW aracı yasaklıyor

Güney Kore Hükümeti, bazı araçların motorunun yanması nedeniyle yaklaşık 20 bin BMW marka otomobilin trafiğe çıkmasını yasaklayacağını açıkladı.

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Yasak, geri çağırma kapsamında güvenlik kontrolleri için henüz BMW servislerine götürülmeyen araçlar için geçerli olacak.

Bu yıl çoğunluğu 520d sedan model olan 30 kadar aracın motoru alev almıştı.

BMW İngiltere'de güvenlik sorunları nedeniyle binlerce aracı geri çağırmıştı.

Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee'ye göre bakanlık belediyelere yazı göndererek BMW araç sahiplerinin otomobillerini kontrol ettirmelerini sağlamasını istedi. Güvenlik kontrolü yapılmayan araçlar, trafiğe çıkamayacak. Bu kapsamda araç sahiplerine uyarı mektubu gönderilecek.
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