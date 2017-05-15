Samanyolu Haber /Gündem / Güney illerinde peş peşe depremler /15 Mayıs 2017 10:18

Güney illerinde peş peşe depremler

Mersin ve Adana illerinde peş peşe depremler gözlemlendi.

Güney illerinde peş peşe depremler



AKDENİZ'DE 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

Akdeniz'de merkez üssü Mersin'in Anamur İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Mersin'in Anamur İlçesi'nin 59 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 06.46'da oldu. Yerin 83.4 kilometre altında meydana gelen gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

KOZAN'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana'nın Kozan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Kozan'ın Postkabasakal Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 05.48'de meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, hissedilmedi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
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