Aman ne iyi Domates 4 lira düşünce seviniyoruz...

Son dönemde kilogramı 10 lirayı bulan ve enflasyon rakamlarının tüketici fiyatları bazında nisan ayı zam şampiyonu olan domatesin fiyatı, mevsim etkisiyle Bursa'daki pazar tezgahlarında 4 liraya düştü.





Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar, tezgahlarda kilogramı 4 liradan satışa sunulan domateslere ilgi gösterdi.





Uzun yıllar pazarcılık yapan Abdülkadir Güneş, yaptığı açıklamada, satışlardan memnun olduklarını söyledi. Güneş, "İki hafta öncesine kadar ihracat vardı, mal çok kıttı. Havalar ısındı, şimdi domates bollaştı. Şu anda en iyisi Simav domatesi, onu da kilosu 4 liradan veriyoruz. İlerleyen zamanda daha da düşecek. Satışlarımız da çok iyi, Allah'a şükür" diye konuştu.





Geçen hafta yüksek fiyatı nedeniyle almakta zorlandıkları domateslere ilgi gösteren vatandaşlar da bu durumdan son derece memnun olduklarını söyledi.





Vatandaşlar, 4 liraya tezgahlarda yerini alan domatesin fiyatının daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.