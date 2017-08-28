Güney Afrika'da yamyamlık dehşeti

Güney Afrika'nın Shayamoya köyünde yetkililer kafası kesilmiş bir ceset buldu. 25 yaşındaki Zanele Hlatshwayo'nun ailesi, kadının yamyamlar tarafından yenildiğini açıkladı.





BBC'nin haberine göre köyde yaşayan "geleneksel bir şifacı" konuyla ilgili polise teslim olarak insan eti yemekte olduğunu itiraf etti.





Polis yetkilileri başlangıçta teslim olan adama inanmazken, sonrasında adamın kanıt olarak insan parçaları getirmesiyle birlikte "şifacı"yı tutukladı.





Teslim olan adamın polisi götürdüğü evde, pişirme tenceresi içerisinde 8 insan kulağı bulunduğu duyuruldu. Güney Afrikalı adamın insan etlerini "para, güç ve koruma" getireceğini öne sürerek müşterilerine yedirdiği açıklandı.

















Konuyla ilgili 5 kişi tutuklanırken, tutuklanan kişilerden bazıları insan eti yedikleri itiraf etti.





Yerel halkın konuyla ilgili şaşkınlık içerisinde olduğu ve yaşanan yamyamlık sebebiyle korku duyduğu bildiriliyor.