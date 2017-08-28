PKK kaçırdığı MİT'çilerin fotoğraflarını ve isimlerini yayınlayacak

Terör örgütü KCK üyesi Diyar Xerib, Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir suikast timinin Süleymaniye'de yakalandığını öne sürdü.





Rudaw'ın haberine göre Xerib, MİT çalışanlarının isimlerinin ve fotoğraflarının yayımlayabileceklerini söyledi. Örgüt üyesi açıklamasında yakalanan timin, "üst düzey bir PKK yetkilisine" suikast düzenlemeyi amaçladığını iddia etti.





MİT EKİBİNİN GEÇEN HAFTA KAÇIRILDIĞI KÜRT MEDYASINDA İDDİA EDİLMİŞTİ





Geçtiğimiz günlerde Kürdistan medyasına düşen haberde Süleymaniye’de bir MİT operasyon ekibinin terör örgütü tarafından kaçırıldığı belirtilmişti. Gelen haberlerde ekibin Cemil Bayık’ı kaçırma veya öldürmek için operasyon hazırlığında olduğu ancak teşebbüs aşamasında PKK tarafından yakalandıkları ve kaçırıldıkları öne sürülmüştü