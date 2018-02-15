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Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti...
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Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti...
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15 Şubat 2018 00:32
Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti...
Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifasını açıkladı.
SHABER3.COM
Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin bu akşama dek istifa etmesi, yoksa güvensizlik oyuyla gönderilmesi ültimatomu verdiği Devlet Başkanı Zuma istifasını açıkladı.
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