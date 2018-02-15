Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan sınır dışı edilen Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti /15 Şubat 2018 01:22

Ukrayna'dan sınır dışı edilen Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti

Ukrayna'nın Polonya'ya sınır dışı ettiği Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Hollanda'ya yerleşti.

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Ukrayna’nın sınır dışı ettiği Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili bu kez Hollanda’ya yerleşti.

Saakaşvili, Facebook’da paylaştığı elinde kimlik kartı bulunan fotoğrafın altına Hollanda’ya yerleşmesi konusunda yazılı açıklama yaptı. Son dönemde ilk kez kimliğini teyit eden bir belge adlığını söyleyen Saakaşvili, "Hollanda'ya geldikten hemen sonra bana kimlik belgesi verildi ve bu kimlik bana AB'de yaşama ve çalışma hakkını verdi" dedi.

Vatandaşlık almasının birkaç dakika sürdüğünü belirten Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığını geri kazanma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Saakaşvili, 12 Şubat'ta Kiev'de gözaltına alındı ve Polonya'ya gönderildi.

Mihail Saakaşvili, 12 Şubat’ta düzenlenen bir operasyonla başkent Kiev'de bulunan bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve ardından Polonya’ya sınır dışı edilmişti.
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