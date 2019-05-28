Samanyolu Haber /Gündem / Gül'ün adamından Davutoğlu'na: Saray ekibine katılması iyi olur /28 Mayıs 2019 13:32

Gül'ün adamından Davutoğlu'na: Saray ekibine katılması iyi olur

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'nun yeni görevlerini değerlendirirken, Davutoğlu'na ilişkin ise, 'Davet edilir ve katılırsa o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na ayrı bir değer katacaktır' ifadesini kullandı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Fehmi Koru'ya göre Bülent Arınç ve Abdulkadir Aksu'nun yanı sıra Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanlığı himayesine girmeli.

Koru, Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'ya yapılan yeni görevlendirmelere ilişkin bir yazı kaleme alırken Davutoğlu'nun durumunu da değerlendirip, "Hiç ayrılmamışlardı ki… Davutoğlu da öyle…" ifadesini kullandı. 

Arınç ve Aksu'nun görev almalarının doğru olduğunu ifade eden Koru, onların hiçbir zaman "muhalif" olmadığını da belirtti. 

Davutoğlu'nun 'Manifesto'yu sesinin duyulması için yazdığını belirten Koru, "Davet edilir ve katılırsa o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na ayrı bir değer katacaktır" ifadesini kullandı. 

Bugün izlenenlerin çoğunun onun başlattığı politikalar olduğunu belirten Koru, Davutoğlu'na yeniden AKP içerisinde veya Cumhurbaşkanlığı kadrolarında yer açılmasının bir dizi yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracağını, fuzuli bir parti girişimine harcanabilecek emeklerin heba olmasının da engelleneceğini öne sürdü.
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