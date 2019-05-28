Genç öğretmenin dramı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında 2017 yılı mart ayında tutuklanan ve üyelikten 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Harun Karateke (27) cezaevinde akıl sağlığını kaybetti. Bipolar teşhisinin akabinde Karateke'ye geçen hafta Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde şizofren teşhisi konuldu.







8 aydır Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Karateke, cezaevi yönetimi tarafından 20 Mayıs 2019 pazartesi günü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yer olmadığı için aynı gün akşam cezaevine geri getirildi.





İKİ YILDIR ORADAN ORAYA DOLAŞTIRILIYOR





Boldmeyda'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre bu hafta tekrar Bakırköy'e sevk edilmesi beklenen gencecik bir öğretmen, sağlık durumu ortadayken iki yıldır tahliye edilmek yerine, cezaevi aracının içinde oradan oraya dolaştırılıyor.





İki yıldır tutuklu bulunan Harun Karateke, annesi ve babasıyla Konya Cezaevi'nde açık görüşte.





ABLA ÇETİN: CİMER'E, SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİK





Üniversiteden yeni mezun olan ve çok kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra tutuklanan Harun Karateke'nin ailesi endişeli.





Ablası Sümeyra Karateke Çetin, doğru ve sağlıklı bilgi alamadıklarını belirterek, “Geçen hafta cezaevi savcılığına dilekçe verdik. Kardeşimin akli dengesinin yerinde olmadığını, kendine, etrafına zarar verdiğini, tedavi edilmesi gerektiğini belirttik. ‘İşlemlere hemen başlarız. 21 Mayıs Salı günü için de size haber veririz’ dediler. Ama herhangi bir gelişme olmadı. CİMER'e de dilekçe verdik.” dedi.





2014'te Konya Erbakan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğini bitiren Kareteke bir yıl KPSS'ye hazırlandı.





ASKERE GİTTİĞİNDE TUTUKLANDI





Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından henüz kapatılmayan özel bir okulda öğretmenlik yaptı. 2017 yılının ocak ayında askere gittiğinde tutuklandı. 100 kişinin ismini veren bir tanığın ifadesinde adı geçtiği için tutuklanan Karateke, 400 kişiyle birlikte Konya Çatı Davası'nda yargılanıyordu.





Karateke, Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda 2018 yılı nisan ayında görülen son duruşmada kendini şöyle savunmuştu:





"Ben ByLock kullanmadım. ByLock raporlarının çelişkili olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet savcılığından gelen ilk raporda ByLock tespit edilemediği belirtilmişken, ilgili mütalaada aksi yönde ifadeler yer alıyor."





Genç öğretmenin dosyası şu an İstinaf Mahkemesi'nde.





GÖRÜŞ GÜNLERİNDE AİLESİNİ FARK ETMİYOR





Üç yaşında bir çocuk gibi konuşan, kendine zarar verebilen Harun Karateke, görüş günlerinde yanına oturan ailesini fark etmiyor.





Eşi Süleyman Çetin'in kardeşiyle aynı cezaevinde bulunduğunu ve iç görüş yaptıklarını belirten Sümeyra Karateke Çetin, “En son geçen cuma görüşmüşler. Moralimizi bozmamak için bize daha iyi olduğunu söylüyor. Yarım saat konuşmuşlar. Tarihi sormuş Harun, Ramazan'ın kaçındayız demiş. Dün revirden bilgi aldık, her gün iğne yapıp ilaç verdiklerini söylediler." ifadelerini kullandı.





Bolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Süleyman Çetin, eşi Sümerya Çetin ve minik oğlu ile açık görüşte.





HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ





Bolu T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildikten sonra sağlık durumu biraz düzelen Harun Karateke'nin son bir ayda, birdenbire akıl sağlığını yitirmesine en büyük etken, aile olarak yaşadıkları sıkıntılar ve hastalığının başladığı yer olan Konya Cezaevi'nin ağır şartları gösteriliyor.





35 yıllık evli olan, ev hanımı Hatice ile emekli Veli Karateke'nin 4 çocuğu bulunuyor. Raziye (32), Hüseyin (30), Sümeyra (28) ve Harun (27).





Çekirdek ailede 6 kişi, dayıların da bulunduğu geniş ailede 14 kişi, hiçbir hukuki dayanağı olmayan sebeplerle soruşturma geçirmiş.





Baba Veli Karateke de bir süre cezaevinde kalmış. Kendisi de matematik öğretmeni olan





Hatice-Veli Karateke çiftinin Sümeyra (sol başta) ve Harun (sağdan 2'nci) dışında 2 çocuğu daha bulunuyor.





"KARDEŞİM HASSAS BİRİ, BİZE HEP DESTEK OLURDU"





Sümeyra Karateke Çetin ailece yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kardeşim iyi olduğu zamanlarda bize destek olurdu. Hassas bir kişiliği var. Ama her şey üst üste geldi. 24 Nisan 2019'da benim mahkemem bitti, abimin mahkemesi başladı. Abim benim mahkememden birkaç gün önce gözaltına alındı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde asistandı abim. Yüksek lisansını bitirmiş, doktoraya başlamıştı.”





ÜZERİNE FABRİKA CAMI DEVRİLDİ





Üniversite kapatılınca ağabeyinin işsiz kaldığını belirten Sümeyra Çetin, “Bir fabrikada iş buldu, fakat orada üzerine fabrika camı devrildi. Omurgası kırıldı. Ameliyat oldu, platin ve vida takıldı, 6 ay yattı ancak bu kadar toparlayabildi. Şimdi iyi ama bir işte çalışamıyor. Doktoru, ağrılar ara ara olur, dinlenmen gerekiyor, ömür boyu çekebilirsin dedi. Abimin kazası üniversite kapanıp işsiz kaldığı için oldu biraz da. O kazadan sağ çıkmasının bir mucize olduğunu söylüyorlar.” dedi.





Çetin şöyle devam etti. “Ben de 2016'dan beri işsizim. Eşimle birlikte aynı okulda matematik öğretmeniydik. Ama ben çocuktan dolayı ara ara çalıştım. Eşim daha sonra tutuklandı. Benzer sebeplerden 9 yıl 4 ay ceza verdiler. Başka hiçbir delil olmadığı halde sadece öğretmenlik sigortamdan dolayı bana da 2 yıl bir ay ceza verdiler. İkimizin de dosyası İstinaf'ta.”





Sümeyra Çetin, “Koğuş arkadaşları 'sürekli sizi düşünüyor' dediler. 'Nasılsın' diye sorduğumda da hep 'Sizi düşünüyorum' diye cevap veriyor." ifadelerini kullandı.





DAHA 25 YAŞINDAYKEN TUTUKLANDI





Sümeyra Çetin şunları anlattı: “Kardeşim Mart 2017'de tutuklandığında daha 25 yaşındaydı. Birkaç ay sonra haziran, temmuz gibi rahatsızlandı. Daha önce böyle bir hastalığı yoktu. Bir anda titreme geliyor, ayılıyor, kitlenip kalıyor. İlk başta doktor epilepsi olabilir demişti. Sonrasında Bipolar denildi. Cezaevinde Bipolar tedavisi gördü.





KENDİNE ZARAR VEREBİLİR





Bipolarda bir depresyon, bir de mani dönemi oluyor. Mani döneminde çok enerjik kardeşim, kendine zarar verebiliyor. Uyumuyor, sürekli konuşuyor, koşuyor, kendini atabiliyor. Beş dakika önce depresyonda ise beş dakika sonra o enerjik dönemi yaşayabiliyor. Yani ne yapacağı belli değil.





3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK GİBİ

İngilizce öğretmeni Harun Karateke, Bolu Cezaevi'nde çok sevdiği yeğeni ile açık görüşte hasret giderirken.





Önce Konya E Tipi Cezaevi'ndeydi. Cezaevinin ağır şartları da hastalanmasında etkili oldu. İlk koğuşunda 45 kişi kalıyorlardı. Bir tuvalet, bir banyo vardı. Havalandırmaya, bahçe gibi olan o küçük yere çıkmaya iki günde bir hakkınız var. O da dakikayla.





Tuvalete, banyoya sırayla gitmek zorundasınız, liste yapılıyor. Sıcak su belirli günlerde vardı. Kapalı görüş 15 dakikaydı. Açık görüş de 2 ayda birdi. Bir sürü sıkıntı. Telefon günümüzde ancak 1-2 dakika konuşabiliyoruz.





Harun yemek yedin mi diye soruyorum. 'Harun yemek yedi' diyor, 3 yaşındaki bir çocuk gibi konuşuyor.





HASTALIK RAPORLARINI MAHKEME DOSYASINA EKLEDİK, FAKAT...





Kardeşimin hastalığı başladığı dönemde ağabeyim trafik kazası geçirdi. Ameliyat oldu. Sonra benim eşim tutuklandı. Kendisini ziyarete gidemedik. Onun verdiği sıkıntıyla hem de ailede olan diğer sıkıntılardan dolayı sanırım hastalığı arttı.





Mahkeme başlayınca hastalığına dair raporları, ilaç kullandığını, belgeleri dosyasına eklemiştik.





O dönemde Konya'da pilot bir uygulama başlamıştı. Birkaç koğuşu karıştırdılar, adli suçlularla diğer tutukluları aynı koğuşa koydular. 3-4 ay adli suçlularla kaldı. Sonra tekrar değiştirdiler.





Ceza alınca kardeşimi Konya'dan Kayseri Cezaevi'ne gönderdiler. Konya çok kalabalıktı, ceza alanları başka yerlere gönderiyorlardı. Ağustos'a kadar Kayseri'de kaldı.





Annemler de benim yanımda olduğu için Kayseri'ye gidip gelmek zor oluyordu. Bu yüzden kardeşimin sevkini, yargılanması bittikten sonra Bolu T Tipi Cezaevi'ne istedik. 8 aydır burada. Aslında 8 aydır iyiydi Harun. Doktorlar ilaç kullanmasına gerek kalmadı demişti. Ama birkaç haftadır durumu kötü, gittikçe kötüleşiyor.





YANIMIZA OTURDU, BİZİ FARK ETMEDİ BİLE





19 Mayıs'taki açık görüşümüzde de iyiydi. İğne vurmuşlardı. Eli, kaşının üstü biraz mordu, yeşile dönmüştü. Kaşı patlamış, çarpmış herhalde bir yere. Yanımızda 5-10 dakika duruyor, sonra gidiyor.





En son geçen salı günü görüştük. Hiç iyi değildi. Kendinde değildi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Yanımıza oturdu, bizi fark etmedi bile. Varmışız yokmuşuz... Bir ara 'Aa abla hoşgeldiniz' dedi, sonra kendine kendine bir şeyler konuşmaya başladı, tekrar 'Aa abla sen mi geldin?' dedi.





FENALAŞTI, KENDİNİ DUVARA ÇARPTI





Sonra fenalaştı, kendini duvara çarptı. Gardiyanlara 'Bir sıkıntı mı oldu? Kardeşim böyle değildi, ne oldu?' diye sordum. Onlar da fenalaştığını ve henüz doktorun görmediğini söylediler.





Onun hakkında konuştuğumuzu anlayınca 'Ben gidiyorum' dedi kalkıp koşmaya başladı, 7-8 kişi tutmaya çalıştı, kendine bir şey yapacak diye. Koğuşa götürdüler. Revire götürülmesi lazım. 'Şu an doktor yok, psikiyatrist yok, revirde de kimse yok. Yarına kadar bekleyeceğiz' dediler.





Tek başına koğuşa götürüp bıraktılar.





"HERKES BAŞKA BİR ŞEY SÖYLÜYOR"





Bilgi almaya gittik geçen hafta. 'Biz ilaçlarını veriyoruz, doktora götürüyoruz. Yarın da doktora gidecek, daha falza da bilgi veremeyiz' dediler. Koğuştakiler de diyor ki, ilacını vermiyorlar, Harun içmek istiyor, ilacı geldiğinde içiyor.





Yani herkes başka bir şey söylüyor. 'Burada kalamaz' diye rapor almak için başvurular yapıldı. Ancak Adli Tıp onay verirse tahliye olabilecek.”



