Gülmen ve Özakça'nın davası başlıyor

Açlık grevinde olan ve tutuklu bulunan Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’nın ilk duruşması bugün Ankara Adliyesi 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



Savcılık, Gülmen ve Özakça’yı terör örgütü DHKP-C üyeliği ve propagandası ile suçlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gülmen ve Özakça’nın DHKP-C üyesi olduğunu söylemişti.





SAĞLIK DURUMLARI KÖTÜ





Avukat Engin Gökoğlu mahkemenin, cezaevi hastanesinde refakatçileriyle tutulan Gülmen ve Özakça’nın duruşmaya getirilmeleri yönünde yazı yazdığını söylemişti.

Nuriye Gülmen’in yanında refakatçi olarak kalan kardeşi Beyza Gülmen de iki eğitimcinin duruşmaya katılmak istediklerini, ancak avukatların sağlık durumları nedeniyle bundan endişe duyduğunu açıklamıştı:





“Buradan onları duruşmaya taşımak zor, o kadar insanın içinde bulunmak hijyen açısından düşünüldüğünde kötü olabilir. Bu nedenle acaba gelmeseler mi, diye düşünüyorlar. Ama bir yandan da orada bulunmak, savunmasını kendisinin yapması da çok güzel olur. O yüzden şu an tam bir netlik yok.”





AVUKATLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI





Duruşma bugün 13.30’da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

Gülmen ve Özakça’nın savunmalarını üstlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatları, duruşmaya iki gün kala 12 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Halkın Hukuk Bürosu’nun İstanbul ve Ankara ofisleri ile savunmada yer alacak avukatların evlerine düzenlenen baskınlarda avukatlar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı ve Yağmur Ereren gözaltına alınmıştı.

Avukatlar hâlâ gözaltında bulunuyor.

KHK ile ihraç edilmeden önce Nuriye Gülmen Selçuk Üniversitesi’nde akademisyen, Semih Özakça ise Mardin’de ilkokul öğretmenliği yapıyordu.