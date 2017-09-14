BM'den tutuklu gazetecilerle ilgili somut adım!

BM, tutuklu gazetecilerin davalarına müdahil oluyor!





BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye’nin, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davalarına müdahil olabilmek için yaptığı başvuru kabul edildi. AİHM İnsan Hakları Dairesi Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith, raportörün, Cumhuriyet davası başta olmak üzere Türkiye’de gazetecilerin tutuklu olarak yargılandığı 10 davaya müdahil olmasının kabul edildiğini bildirdi.





Naismith, söz konusu 10 davayla ilgili BM Özel Raportörü adına 10 sayfayı geçmeyecek yazılı başvuruların doğrudan AİHM’ye yapılmasına izin verildiğini de belirtti. BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Kaye, PEN International, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) dahil 12 uluslararası örgüt, 30 Ağustos tarihinde toplu müdahillik başvurusunda bulunmuştu. Başvuru Cumhuriyet davasının yanı sıra Ahmet Altan, Mehmet Altan, Atilla Taş, Şahin Alpay, Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç ve Deniz Yücel’in yargılandıkları davaları da içeriyordu.





Türkiye’de tutuklu gazetecilerin davalarını öncelikli olarak ele alan AİHM, daha önce Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in söz konusu 10 davaya müdahil olma talebini de kabul etmişti. Kaye, AİHM’ye başvurusunda, kasımdaki Türkiye ziyaretinde Altan kardeşlerle cezaevinde görüşme talebine izin verilmediğini hatırlatıp AİHM’nin söz konusu 10 davada vereceği kararların Türkiye’de pek çok davaya ve ifade özgürlüğüyle ilgili insan hakları standartlarının dünya genelinde uygulanmasına etkileri olabileceğini belirtmişti. 12 örgütün PEN International Direktörü Carles Torner’in imzasını taşıyan başvurusunda da bu davaların AİHM’ye Türkiye’de ifade özgürlüğü ve gazeteciliğe yönelik baskıyla ilgili adım atması için önemli bir fırsat sunduğu vurgulanmıştı.