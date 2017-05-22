Gülmen ve Özakça gözaltında

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça evlerinde gözaltına alındı





KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça, adli kontrol kararı gereği karakolda imza atmalarının üzerinden bir gün geçmeden gözaltına alındı.







‘ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ’





Polis, Gülmen ve Özakça’nın evine gece 01.00 civarında baskın yaptı. Avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltını Twitter’dan, “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça zorla gözaltına alındılar. Üçüncü kez aynı şube tarafından. “Asla vazgeçmeyeceğiz” mesajını iletmemi istediler” diye duyurdu.





‘TERÖR ŞUBESİNDELER’





Kozağaçlı, Gülmen ve Özakça’nın son durumu hakkında da, “Nuriye ve Semih Terör Şubesinde, birazdan görüşeceğiz, tıbbi kontrolleri Ulus Devlet Hastanesinde yapılmış” mesajını paylaştı.





Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’nın yanı sıra avukatlar Ayşegül Çağatay ve Ebru Timtik de gözaltında.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR





Gülmen ve Özakça da baskını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.













‘HANGİ HAKLA EVİMİZE GİRİYORSUNUZ’





Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça da, baskın esnasında evlerinden canlı yayın yaptı. Esra Özakça, eşinin ve Gülmen’in adli kontrol için bu sabah karakola gittiklerini aktararak, polislere “Hangi hakla hırsız gibi evimize giriyorsunuz” diye seslendi.









‘YAKALAMA GEREKÇESİ: YENİ GEZİ’





Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın Twitter’dan açıkladığına göre, savcılığın çıkardığı arama ve gözaltı kararının gerekçesi şöyle: ‘Eylem ölüm orucuna dönebilir, gezi, tekel benzeri eylemlere sebep olabilir’.





DAYANIŞMA İÇİN SABAHLADILAR





Gülmen ve Özakça ile dayanışma için bir grup, açlık grevi eylemini gündüzleri sürdürdükleri Yüksel Caddesi’ndeki alanda sabahladı. Alana gelenler arasında, HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder de vardı.



