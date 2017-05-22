Parti Berat Albayrak'tan rahatsız





İngiliz Financial Times Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanlığı'na geri dönmesini yorumladı. Gül ve Davutoğlu ile ilgili "Referandumda Erdoğan'a açıktan destek vermediler" denilirken, Berat Albayrak'ın parti içinde artan gücüne dikkat çekildi.





BBC Türkçe'nin aktardığına göre Financial Times gazetesine konuşan eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, 'artık geleneksel bir siyasi partiden bahsetmenin zor olduğunu, AKP'nin bir kişinin hâkimiyetindeki bir kuruluşa dönüştüğünü' söyledi. Financial Times, geçen yıl yaşanan darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın 'siyasi düşman' olarak gördüklerini açığa aldığını, parti içinde de kendisine yeterince sadık olmayanları uzaklaştırdığını belirtti. Haberde "Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül'ün de dışarıda kaldıklarını" kaydedilen haberde, "Partinin arkasında duran küçük ama etkili İslamcı aydınların desteğini yönlendirmelerine rağmen, ikisi de referandumda Erdoğan'a açıktan destek vermedi" dendi.





BERAT ALBAYRAK RAHATSIZLIĞI





Haberde parti içi ilişkilere dair de şu ifadeler yer aldı:





"Bazı AKPli yetkililer, Erdoğan'ın yönetiminin giderek kişiselleştiği eleştirisini yapıyor. Partinin orta kademedeki yetkilileri cumhurbaşkanının çevresindeki küçük danışman çevresinden rahatsızlıklarını dile getiriyor, özellikle de enerji bakanı ve damadı Berat Albayrak'ın, Erdoğan'ın elçisi ve büyük olasılıkla da halefi konumuna yükseltilmesinden rahatsızlık duyuyorlar."





Financial Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili "Uzun bir süre ilişkiler Sayın Erdoğan ile benim aramdaydı şimdi ise, ben, damat (Albayrak) ve Erdoğan arasında. Yakında, yalnızca damat ile Erdoğan arasında olacak. Bu durumda ben ne oluyorum?" ifadelerini kullanıyor ve ekliyor:





"Erdoğan'ın müttefikleri bu şikâyetleri önemsemiyor. Bir yardımcısı, 'Partide meritokrasi (yeteneğe göre atama) geçerli ve Albayrak'ın portfolyosunda çok güçlü bir geçmişi var. Bu tip şikâyetler duymadım' diyor."

