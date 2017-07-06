'Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım'

Alman siyasetçi, Türkiye'de yaşananlara büyük tepki gösterdi!





Alman siyasetçi Rebecca Harms; daha önce bu tecrübeyi ülkesinin Avrupa'ya yaşattığını da dile getirdi. Harms ayrınca, Sırf Gülen Haraketi’ne yakın oldukları için insanların Türkiye’ye iade edilmelerini engellenmesi gerektiğini ifade etti.





İŞTE REBECCA HARMS'IN O KONUŞMASI!





Sayın Başkan, Selahattin Demirtaş tutuklandığında buradaki herkes muhalefet yapmanın suç olmadığını haykırdı.





Türkiye’de git gide daha fazla gazeteci tutuklandığında buradaki herkes, gazeteciliğin, eleştirel gazeteciliğin suç olmadığını söyledi.





Ve bugün nihayet Gülen Hareketi’ne yakın bir okul veya üniversitede çalışmanın suç olmadığını haykırmamız gerekiyor.





Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun artık Gülen Hareketi’ne yakın insanlara yönelik kollektif suç, kollektif zulüm ve takibat fikrini mutlak bir şekilde reddetmesi gerektiğini düşünüyorum.





Bu yüzden bununla ilgili değişiklik başvurusunda bulunduk.





Bir Alman Parlamentosu Milletvekili olarak bu benim için çok önemli.





Çünkü benim ülkem bu kötü tecrübeyi Avrupa’ya yaşattı.





Sırf Gülen Haraketi’ne yakın oldukları için insanların Türkiye’ye iade edilmelerini engellememiz gerektiğine inanıyorum.



