Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Merkel ile görüştü /06 Temmuz 2017 23:36

Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


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