Samanyolu Haber /Gündem / Gül'e yakın isim açıkladı /01 Ağustos 2019 19:04

Gül'e yakın isim açıkladı

Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen ve yeni parti oluşumunda yer aldığı öne sürülen gazeteci Fehmi Koru, yeni parti iddialarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

SHABER3.COM

Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen ve yeni parti oluşumunda yer aldığı öne sürülen gazeteci Fehmi Koru, yeni parti iddialarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Koru yazısında, "İktidar partisinden yeni oluşumlara çok geçiş olmayacak" ifadelerini kullandı. 

Koru, "İktidar içten dıştan sorunlara muhatap, bu da telaşa sebep oluyor, telaş ise iktidarlar için iyi değildir" başlıklı yazısında yeni oluşumlara ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. 

Fehmi Koru, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni oluşumlarla ilgili olarak AK Parti'den beklenenin aksine geçişlerin olmayacağını belirtti. Fehmi Koru'nun yazısı şöyle:

Ak Partili vekilden çok keskin sözler işittim 

Geçenlerde bir hayırlı iş için bulunduğum kalabalık bir ortamda iktidar partisi milletvekili olduğunu öğrendiğim birinden çok keskin muhalif sözler dinledim; hem de etraftan ve benden herhangi bir kışkırtma gerekmeden…Ev sahibi dostuma “Eski milletvekili mi?” diye sorduğumda aldığım cevap beni müthiş şaşırttı.

İktidar partisindeki muhalif üyelerin sayısı az değilmiş

 İlk kez karşılaştığım o bayağı eleştirel sözlerin sahibi halen Meclis sıralarında oturuyor…Şaşkınlığımı sonradan paylaştığım bilgi sahibi insanlar bu durumun çok yaygın olduğunu bildirdiler. İktidar partisindeki muhalif üyelerin sayısı az değilmiş… 

Fazla bir milletvekili bulunacağını sanmam

Bu bilgiden hemen “Yeni oluşacak partiye Meclis’ten epey katılım olur” sonucunu çıkarmayın lütfen. Uzun yıllara dayalı gözlemlerim sayesinde, Meclis’e kadar gelmeyi başarmış siyasilerin iktidardan kopmalarının zor -neredeyse imkansız- olduğunu biliyorum. Milletvekillerinin bakan olana kadar ağızları hep eleştiriye kayar… 

Dışardan göründüğü gibi kolay değil 

Yine de iktidar partisinden koparak ayrılmak dışarıdan göründüğü gibi kolay alınacak bir karar değildir. 

Yeni partiye geçişler olacak mı? 

Günümüzde varlığı bilinen ‘yeni oluşum’ arayışları bir veya birden fazla partiyle gerçekleşecek olursa, içlerinde iktidar partisinden -hiç demeyeyim ama- fazla bir milletvekili bulunacağını sanmam. Bu tespitimi iktidar adına böyle bir endişe taşıdığı fark edilen yorumcuların dikkatine sunarım.

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