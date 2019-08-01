Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: İşte YAŞ kararları... /01 Ağustos 2019 18:06

Erdoğan imzaladı: İşte YAŞ kararları...

2019 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. 48 general ve amiral emekliliğe sevk edilirken, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları yerinde kaldı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. 

Karara göre; 30 Ağustos’tan itibaren 14 general/amiral üst rütbeye, 40 albay general/amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yerinde kaldı.

313 ALBAY İÇİN İKİ YIL UZATMA

12 generalin görev süreleri bir yıl uzatıldı. 313 albayın görevleri iki yıl süreyle uzatıldı. 241 general amiral sayısı 30 Ağustos'ta 233 olacak.

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 

Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzalarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de masada hazır bulundu.
 
48 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 

Bir general yaş haddi sebebiyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 233'e indi.

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi. 

TERFİ EDEN GENERALLER

Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan imzaladı: İşte YAŞ kararları... Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:58