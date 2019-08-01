Erdoğan imzaladı: İşte YAŞ kararları...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.





Karara göre; 30 Ağustos’tan itibaren 14 general/amiral üst rütbeye, 40 albay general/amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yerinde kaldı.





313 ALBAY İÇİN İKİ YIL UZATMA





12 generalin görev süreleri bir yıl uzatıldı. 313 albayın görevleri iki yıl süreyle uzatıldı. 241 general amiral sayısı 30 Ağustos'ta 233 olacak.





30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.





Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzalarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de masada hazır bulundu.

48 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ





12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.





Bir general yaş haddi sebebiyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 233'e indi.







30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi.





TERFİ EDEN GENERALLER





Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe;







Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe;





Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirildi.