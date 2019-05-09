Gül ve Davutoğlu'na TRT dizisi 'Payitaht' üzerinden mesaj

AKP'nin propaganda makinesine dönüşen TRT dizilerinden Sultan Abdülhamid Han dönemini anlatan Payitaht'ta sürekli siyasi mesajlar veriliyor.





Çoğu Erdoğan'ın konuşmalarından alınan repliklerle dolu dizinin son mesajı AKP içinde rahatsız olan gruba . Dizinin son fragmanında 'Abdulhamid'i canlandıran oyuncunun





“Gül ağacına su veririz. Lakin su hem güle yarar hem de dikene... Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!” sözleri dikkat çekiyor





Dizideki bu sözler, AKP'den ayrılıp yeni parti kuracakları söylenen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve onlarla beraber hareket edenlere yönelik gözdağı mesajları olarak da algılandı..