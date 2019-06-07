Gül ve Babacan sonbaharda harekete geçecek

Türkiye’de son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler dünya basınının gündeminden düşmüyor. Son olarak, İngiltere’de yayımlanan haftalık The Economist dergisi, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın kuracakları iddia edilen yeni partiyi mercek altına aldı. ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisi içinde bir isyanla karşılaşabilir’ başlıklı makalede, Gül ve Babacan’ın sonbaharda harekete geçeceği belirtildi.







‘SEÇİMİ BEKLEMEYE KARAR VERDİLER’





Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, The Economist’e demecinde Gül ve Babacan’ın yeni parti için bu yılın başında hazır olduğunu ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasını bekleme kararı aldıklarını söyledi. Mahçupyan, “Sonbaharda harekete geçecekler” ifadelerini kullandı.





ECONOMIST: İSTANBUL BELİRLEYİCİ OLACAK





The Economist ise böyle bir adıma dair gelişmelerin, İstanbul’da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimine bağlı olduğu yorumunu yaptı. Dergi, “Erdoğan için ülkenin en büyük kentini ilk seferde kaybetmek acı vericiydi. Üç ay içinde ikinci defa kaybetmek ise bir meşruiyet krizine yol açacak kadar utandırıcı olabilir. AK Parti içinde kendisini eleştirenler, seslerini yükseltme cesaretini bulabilir” ifadelerini kullandı.





Economist dergisi, Türkiye’de yeni bir muhafazakâr partinin AK Parti’de desteğinde kayda değer bir hasar yaratmasının beklenmediğini belirtse de, “Erdoğan bu girişimi en başından engelleyebilir. Fakat hayata geçerse, partisi içinden karşılaştığı en ciddi meydan okuma olacaktır” diye yazdı.