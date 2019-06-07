Terbiyesizlikte sınır tanımıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ordu Valiliği, CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da kendisine nezaret eden polislere hitaben Ordu Valisi için ‘it’ dediğini iddia etmiş ve bu iddiayı da içeren olaylarla ilgili kamera görüntülerinin kendilerinde mevcut olduğunu öne sürmüştü.







Olayla ilgili kamera görüntüleri şimdiye dek yayınlanmadı ancak AKP’den İmamoğlu için milyonlarca sosyal medya kullanıcısının görebileceği şekilde ‘it’ iması geldi.





AKP Burdur İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çetiner, Twitter hesabından İmamoğlu ile bir köpeğin bulunduğu fotoğrafı paylaşıp “Bu fotoda ki İT’i bulunuz..” diye yazdı.





İŞTE O SAYGISIZ PAYLAŞIM













Çetiner’in provokatif paylaşımı büyük tepki çekti.AKP Burdur İl Teşkılatının internet sitesinde İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği devam ettiği görülen Çetiner’in AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’la birlikte fotoğrafları da bulunuyor: