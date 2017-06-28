Gül: Türkiye'nin hiçbir zaman Esed'i devirme hedefi olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği "Fırat Kalkanı Harekâtı" için "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için bir oraya girdik, başka bir şey için değil" demişti.







Sputnik’den Fuad Safarov'un Russia Today’den aktardığına göre, Suriye ve Türkiye arasında 900 kilometrelik bir sınırın olduğunu ve sorunun Türkiye'de de hissedildiğini belirten Gül şöyle dedi:





"Şunu unutmamak lazım: Bu soruna Türkiye neden olmadı. Daha önce Suriyeli mercilerle güzel ilişkilerimiz vardı, onlara destek veriyorduk ve düşman hislerimiz yoktu. Bazı Batılı dostlarımızın fazla baskısına rağmen biz Suriye rejimiyle karşılıklı işbirliğini tercih ettik. Biz Suriye'yi değişiklik yapmasına davet ettik, çünkü ayakta duramazdı, bu bariz şekilde belliydi. Biz çok samimiyiz ve hiç bir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık. Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve ülkeden milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken, biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık. Bu krizi biz doğurmadık. Bunu anlamak lazım. Bugün diğer ülkelerle ihtilafın siyasi çözümü için çalışıyoruz. Sonuçta Suriye sorunu kronik haline girdi ve milyonlarca insan bundan zarar görüyor."