Samanyolu Haber /Gündem / Gül Kongo'daki Hizmet okuluna 10 bin Euro bağışlamış! /23 Ekim 2017 22:34

Gül Kongo'daki Hizmet okuluna 10 bin Euro bağışlamış!

Adana’da Hizmet Hareketi soruşturmasında 17 ay önce tutuklanan ve Kongo’daki Hizmet Hareketi okullarının sponsoru olmakla suçlanan işadamı Yağmur Akkülah, Abdullah Gül’ün Kongo’daki okula kendi maaşından 10 bin Euro gönderdiğini söyledi.

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Sözcü’de yer alan habere göre, ünlü mobilyacı Akkülah, şunları söyledi:

“Abdullah Gül, Kongo’daki bu okula kendi maaşından 10 bin Euro bağışladığını beyan etmiştir. Bu okulun açılışına Adana eski Valisi Avni Coş da katılmıştır. Yine Adana eski Valisi İlhan Atış da, okuma salonlarına Sosyal Destek Programı kapsamında 546 bin lira para vermiştir. Bu MASAK raporuna da yansımıştır. THY, Türkçe Olimpiyatları’nın ana sponsoru olmuştur, Diyanet İşleri Başkanlığı parasını Bank Asya’ya göndermiştir. Suçumuz olmadığını düşünüyoruz.”
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