Gül Kongo'daki Hizmet okuluna 10 bin Euro bağışlamış!

Sözcü’de yer alan habere göre, ünlü mobilyacı Akkülah, şunları söyledi:







“Abdullah Gül, Kongo’daki bu okula kendi maaşından 10 bin Euro bağışladığını beyan etmiştir. Bu okulun açılışına Adana eski Valisi Avni Coş da katılmıştır. Yine Adana eski Valisi İlhan Atış da, okuma salonlarına Sosyal Destek Programı kapsamında 546 bin lira para vermiştir. Bu MASAK raporuna da yansımıştır. THY, Türkçe Olimpiyatları’nın ana sponsoru olmuştur, Diyanet İşleri Başkanlığı parasını Bank Asya’ya göndermiştir. Suçumuz olmadığını düşünüyoruz.”