MİT basın müşaviri istifa etti

MİT'in basın müşaviri Nuh Yılmaz istifa etti





Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un aktardığına göre Yılmaz yine teşkilat içinde başka bir birimde görevlendirildi. Yılmaz’dan boşalan basın müşavirliği görevine ise uzun yıllardır teşkilat içinde görev yapan Temel Yücel Öztürk vekaleten atandı.





Darbe girişimi gecesi Nuh Yılmaz: Haberim yok





Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın ‘24 Saat: 15 Temmuz’un Kamera Arkası’ kitabında Yılmaz'la ilgili bir görüşmeyi gazetenin yazarların Ertuğrul Özkök köşesine taşımıştı.





Askerlerin 15 Temmuz'da adı Boğaziçi Köprüsü olan köprüyü kapatmasının ardından saat 22.10’da gerçekleştiği belirtilen o görüşme şöyleydi:





Hande Fırat: Selam Nuh ne oluyor?





Nuh Yılmaz: Ne ne oluyor?





Hande Fırat: Garip bir hareketlilik…





Nuh Yılmaz: Haberim yok.





Hande Fırat: İyi de asker, polisin silahını almış. Güvenilir kaynaklarım hareketlilik var diyor.





Nuh Yılmaz: Bakıp arıyorum hemen seni.





Star gazetesinde yazarken MİT'in basın müşavirliğine atandı





15 Ağustos 2013'te MİT'te 2 kritik atama gerçekleşmişti. Bunlardan birisi Nuh Yılmaz, diğeri de Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Genel Sekreter edebiyatçı-yazar Murat Dilmen'di. Yılmaz Basın Yayın Birimi’nin başına geçerken Murat Dilmen de MİT Terör Koordinasyon Merkezi’ne atanmıştı.





2013'te yapılan Yılmaz'ın ataması tartışma o dönem yaratmıştı ve medyada MİT için çalışan gazetecileri gündeme getirmişti. Bu isimlerden birisi Hürriyet Ankara Temsilci Yardımcısı olarak çalışan Hayri Birler'di. Milliyet'te de çalışmış olan Birler, asıl işinin açığa çıkmasından sonra MİT’in Diyarbakır Bölge Müdürü olmuştu.