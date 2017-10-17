Green Card başvurularıyla ilgili önemli duyuru

Bu tarihler arasında başvuru yapanlardan, başvurularını yeniden yapmaları istendi.







ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bir mesajda, “3-10 Ekim günleri arasında sunulan başvurular geçerli değil ve sisteme dahil edilmedi; bu nedenle yapılan başvuru, çifte başvuru olarak sayılmayacak” denildi.





Normalde bir başvuru sahibi, programa çifte başvuru yaptığı zaman diskalifiye ediliyor.





Bakanlığın mesajında, “Teknik sorun çözüldü. Yeni başvuru dönemi 18 Ekim 2017 Çarşamba günü ABD doğu yakası saatiyle öğle saatlerinde başlayacak ve 22 Kasım 2017 Çarşamba günü ABD doğu yakası saatiyle öğlene kadar devam edecek” ifadesi kullanıldı.





Bakanlık, başvuru sahiplerinden, 3-10 Ekim günleri arasında sundukları başvurularla ilgili teyit numarası ya da belgeleri kullanmayarak “atmalarını” istedi.





Dışişleri Bakanlığı’nın başvuru sahiplerini bireysel olarak bilgilendirip bilgilendirmediği henüz açıklık kazanmadı.





Amerika’da ailesi ya da kendilerine sponsor olacak bir işvereni bulunmayanlar ve mülteci olmayanlar için çeşitlilik vizesi Amerika’da yaşamanın tek yolu.





Yeşil Kart çekilişine katılmak için en az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak ya da son beş yıl içinde belirli bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte, en az iki yıllık bir iş deneyimine sahip olmak gerekiyor.





ABD’nin 2015 mali yılında verdiği toplam 531 bin 463 göçmen vizesinin 48 bin 97’sini çeşitlilik vizeleri oluşturuyor.





Çekiliş, Yeşil Kart verilecek takvim yılından bir yıl önce düzenleniyor. Yani, 2019 mali yılında sağlanacak kotanın çekilişi için başvurular 2017’nin son aylarında yapılıyor. Sonuçlar 2018 yılında açıklanıyor ve talihliler işlemlerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 arasını kapsayan 2019 mali yılında vizelerini alıyor.