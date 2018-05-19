Gram altının fiyatı rekor kırdı

Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 187,5 lira ile rekor kırdı.







Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. NTV'nin haberine göre, haftaya 182,8 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 15 Mayıs Salı günü 187,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.







Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,04 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 186,5 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 1,85 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.293,8 dolar seviyesinden tamamladı.





Altının gram fiyatı sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 17'nin üzerinde getiri sağlarken aynı dönemde altının ons fiyatı ise yüzde 0,71 değer kaybettirdi.