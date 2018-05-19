'Dolar neden yükseliyor' anketinde vatandaştan ilginç cevap

Araştırmaya katılanların yüzde 42,1’i dolardaki artışın nedeni olarak “Dış güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları”nı gösterirken, yüzde 24,8 artıştan hükümetin yanlış politikalarını savundu.



Doların yükselmesinin nedeni olarak “Dış güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları” yanıtını veren katılımcıların yüzde 58,5’inin AKP, yüzde 20,1’inin CHP seçmeni olması dikkat çekti.





MetroPOLL, daha önce yayınlanan Türkiye’nin Nabzı Nisan 2018 başlıklı araştırmasında, vatandaşlara dolarla ilgili beklentilerini de sordu. “Sizce önümüzdeki süreçte dolar hangi yönde değişir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 57.5’i “artar” cevabı verdi. “Doların 4 TL’nin altına düşmesini bekliyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 60’dan fazlası “hayır” karşılığı verdi.





Dolardaki yükselişin vatandaşa olan etkileri konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 71,4’ü olumsuz etkiledi, yüzde 22,7’si etkilemedi yanıtını verdi. AKP seçmenlerinin %58’i dolardaki yükselişten ekonomik zarar gördü.







