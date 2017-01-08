Samanyolu Haber /Gündem / Görüntüsü çıktı. Reina saldırganı müşteriye yakalanmış! /08 Ocak 2017 11:57

Görüntüsü çıktı. Reina saldırganı müşteriye yakalanmış!

Bir müşterinin tekmelediği Reina'ya saldıran terörist düşüp baygınlık geçirdiği halde yakalanamamış.

Reina'daki dehşet anlarını anlattı

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kulüpte eğlenen bir kişi saldırıdan sonra teröristi defalarca tekmeliyor, hatta teröristin elindeki geçici körlüğe neden olan bomba patlıyor ve terörist 15 saniye yerde etkisiz halde yatıyor, buna rağmen yakalanamayıp, 15 saniye sonra çıkıp kaçıyor. 

01.20’DE PANİK

DEAŞ’lı teröristin saat 01.20’deki saldırısıyla birlikte Reina’da eğlenenler panik halinde kaçışmaya başlıyor.

Kaçan bazı kişilerin yere düşenlerin üzerinden geçtiği, bazılarının da vurulan arkadaşlarını sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

TARIYOR, TARIYOR

Yılbaşı gecesi eğlence mekânındaki dehşet yaklaşık 5 dakika sürüyor. Korku dolu anlar yaşayan bazı kişiler bulundukları yerde masa ve koltuklarına altına saklanmaya çalışıyor.

Bazı kişilerin de birbirlerine sarıldığı, birbirlerini korumaya çalıştığı görülüyor.


Eğlence mekânında 39 kişiyi katleden terörist, saat 01.26’da üzerindeki montunu ve beresini çıkarıyor.

Ardından da kazağını çıkartan katliamcının üzerinde sadece gömlek ve pantolonu kalıyor. Yerdekilerin yanından geçiyor, bir müddet sonra dönüyor.

TEKME ATIYORLAR

Elinde geçici körlüğe ve işitme kaybına yol açan ‘flashbang’ türü patlayıcı tutan saldırgan saat 01.27’de yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaşıyor. Bu sırada grubun içindeki bir erkek, kendisine yaklaşan ve üzerine eğilen teröriste birkaç tekme atıyor.

TERÖRİST YERE DÜŞÜP 15 SANİYE KALKAMIYOR

Saldırgan tekmeyi yiyince geriye doğru savruluyor ve elindeki ‘flashbang’ patlıyor. Terörist, patlamanın etkisiyle yerde 10-15 saniye hareketsiz kalıyor. Elinden yaralanan terörist, kendisine gelir gelmez ise birçok kişiyi katlettiği kulüpten çıkıyor.
Hürriyet
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