Samanyolu Haber /Gündem / Kış ortasında orman yangını, üstelik Karadeniz'de... /08 Ocak 2017 11:42

Kış ortasında orman yangını, üstelik Karadeniz'de...

Trabzon Sürmene'de orman yangını çıktı. Her yer alev alev yandı

SHABER3.COM

Trabzon'un Sürmene ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Orman yangınına sarp arazi nedeniyle müdahale edilemediği ve alevlerin Of ilçesine doğru ilerlediği belirtildi.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Mesire alanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak kilometreler alanı etkisi altına aldı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına sarp araziden dolayı müdahale edilemiyor

Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderilirken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Yangının Trabzon'un Of ilçesine doğru ilerlediği belirtildi. Kış mevsiminde böylesine bir yangının çıkmış olması oldukça şüphe çekti.

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