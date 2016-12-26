Samanyolu Haber /Gündem / Görmez bakın Hocaefendi'ye kendi el yazısıyla neler yazıp göndermiş... /26 Aralık 2016 17:13

Görmez bakın Hocaefendi'ye kendi el yazısıyla neler yazıp göndermiş...

İlahiyatçı Dr. Reşit Haylamaz, Twitter hesabından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, 25 Nisan 2013 tarihli kendi el yazısı ile mesaj yazarak Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye hediye ettiği Hadislerle İslam (Diyanet Yayınları) kitabının ilk sayfasını paylaştı.

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Şu günlerde AKP ve Erdoğan'ın isteği doğrultusunda hizmet hareketine yönelik çirkin fırak-ı dalle iddiasında bulunan, binlerce din görevlisini hizmet hareketine yakın olduğu gerekçesiyle ihraç eden ve birçoğunun tutuklanmalarında İslam'a aykırılık bulmayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Hocaefendi'ye kendi el yazısıyla yazdığı mesaj sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diyanet Yayınları'ndan çıkan ''Hadislerle İslam'' adlı eserin ilk sayfasına kendi el yazısıyla yazdığı mesajda Görmez şunları iletip imzalamış:

''Ehl-i Hadisin naçiz bir talebesi olarak bir grup genç alimle birlikte, Rasul-i Ekrem'in nübüvvet mişkatından iktibas ile cem, tebvib ve tasnif ederek şerhettiğimiz 'Hadislerle İslam - Hadislerin Hadislerle Yorumu' eserini şahsım da dahil çağımız islam nesillerinde büyük emekleri olan zat-ı alilerinin yüksek ıttılaına ve tenkidatına arz etmekten şerefyab olduğumu ifade eder, sıhhat, afiyet, uzun ömürler niyazıyla selam, hürmet ve muhabbetlerimi takdir ederim. 
Mehmet Görmez 25.04.2013''

GÖRMEZ'İN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM(!) AMA BU TAVRI İSLAM'A UYGUN MU?

Görmez'in dönüşü muhteşem(!) bulunurken Samanyolu Haber Görmez'e soruyor: Adının önünde Profesör yazan bir din adamının nasıl bu kadar kısa sürede, ''şahsım da dahil çağımız islam nesillerinde büyük emekleri olan zat-ı alilerinin yüksek ıttılaına ve tenkidatına arz etmekten şerefyab olduğumu ifade ederim'' şeklinde hitap edip özel mesaj yolladığı bir kişiyi dinden çıkmakla itham edebilir?

Akıllara gelen en önemli soruysa şu: Siyasetçinin sürekli dönüşler yapması, o günkü konjonktür gereği inanmadığı şeyleri konuşması (dindeki adı bellidir) bu işin fıtratı kabul edilirken, onbinlerce din görevlisinin en başta idari olarak amiri, sonra da ülkedeki en yüksek resmi dini otoriteyi temsil eden kişi nasıl bu kadar rahat dönüşler yapabilir? Veyahut aktüel siyasi söylemlerin esiri olmuş bir dini otorite nasıl İslam'ı temsil edebilir?

Yorum kamuoyuna kalmış.

İşte o kitap ve Görmez'in el yazısı.




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