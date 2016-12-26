Samanyolu Haber /Gündem / Bir MHP'li vekil daha Bahçeli'ye bayrak açtı /26 Aralık 2016 17:11

Bir MHP'li vekil daha Bahçeli'ye bayrak açtı

MHP Bursa Milletvekili Dr. Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabından Meclis’te oylanacak Başkanlık sistemine ‘ret’ oyu vereceğini açıkladı.

Namertçe, soysuzca...

Bir MHP'li vekil daha Bahçeli'ye bayrak açtı

MHP Bursa Milletvekili Dr. Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabından Meclis’te oylanacak Başkanlık sistemine ‘ret’ oyu vereceğini açıkladı.  



Bahçeli’nin Başkanlık sistemiyle ilgili tavrına çok sert eleştiride bulunan Koçdemir, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. "Kem alat ile kemalât", yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil” ifadelerini kullandı.




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