Görme engelli gazeteci 'küfürler eşliğinde' cezaevine konuldu

Gece saatlerinde kendisine ait Twitter adresinden yakınları tarafından durumu paylaşılan Arat'la ilgili şunlar yazıldı:

Gazeteci Cüneyt Arat hakkındaki hapis cezası kesinleştiği için saat 3 gibi karakola teslim olmuştur. Cüneyt Bey "Cemaate üye olduğu" iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası almış ve bu ceza onanmıştır. Cüneyt Bey siz sevgili dostlara birkaç mesajını iletmem için hesabını şimdilik bana emanet etti. Cüneyt Arat: "Fethullah Gülen'i ve Gülen cemaatini seviyorum. Bu insanlardan zarar geleceğine inanmadım, inanmıyorum, yazdığım hiçbir tweet'ten veya yazıdan pişman değilim. Hapiste olan binlerce masum insan gibi ben de haksız yere tutuklandım. Zalime boyun eğmeyiniz. En fazla tutuklanıp hapse gönderilirsiniz. Ama onurunuzu korursunuz. Uzunca bir süre hapiste olacağım. Kendi adıma üzülmüyorum. Ülkemin haline üzülüyorum. Türkiye Cumhuriyeti görme engelli bir gazetecinin yazdıklarından korkmaz. Korkanlar suçlu olanlardır. Siz dostlarımdan ricam, bu uzun hapis suresinde beni unutmamanız, dualarınızda yer vermenizdir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu kardeşinize dua etmeyi unutmayın. Selam ve dua ile''





2 POLİS KÜFÜR VE HAKARET ETTİ





Mesajların ardından Twitter adresini kullanan kişi, gündüz saatlerinde ''son konuştuğumuzda 'Beni kandırıp, yalan yanlış bir şeyler imzalatabilirler. Dostlarım bilsinler ki pişman olacak bir şey yapmadım.' dedi.'' dediğini yazdı.





Twitter adresinden daha sonra şunlar yazıldı:





''Cüneyt Arat: "TEM şubede iki polis bana çok ağır küfür ve hakaret ettiler. TEM şubede 2 polis bana SEN 249 kişinin ölümünden sorumlusun. Katilsin" diye bağırdılar.









