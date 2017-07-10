Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'ya alınmayan Zeybekçi'den geri adım /10 Temmuz 2017 14:16

Avusturya'ya alınmayan Zeybekçi'den geri adım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Avusturya'ya giriş izni verilmemesinin ardından bakanlıktan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Avusturya'dan etkinlik için izin talebimiz olmadı" denildi.

SHABER3.COM

Açıklamanın tam metni şöyle:
"Bugün sabah saatlerinde bazı yerli  ve yabancı basın kuruluşlarında Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz 2017 tarihinde Avusturya’da yapılacak bir etkinlik için Avusturya’ya girişine izin verilmediği yönünde haberler yer aldığı görülmüştür.

Basına konu olduğu şekliyle Sayın Zeybekci veya Bakanlığımız tarafından Avusturya’da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmamıştır.

Öte yandan, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya ile Ticari ve Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programımız olmakla birlikte, bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir. Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir.

Diğer taraftan, Sayın Bakanımızın Avusturya veya dünyanın herhangi bir yerindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi için kimseden izin alması gibi bir durum da asla söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
<< Önceki Haber Avusturya'ya alınmayan Zeybekçi'den geri adım Sonraki Haber >>

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:45:19