Google'ın MasterCard kullanıcılarının hesap ekstrelerini satın almış













Video paylaşım sitesi YouTube'ta da telefon veya bilgisayarın yanında yapılan konuşmalarda bahsi geçen ürünlerin internet sitelerine giriş yapıldığında anında kullanıcıların karşısına çıktığına dair çok sayıda video yayımlandı. Reklam için Google'ın kullanıcıların konumunu kullandığı da ifade ediliyordu.





Geçtiğimiz yıllarda müşterilerin 'çevrimdışı' satın alma verilerini alarak, Google üzerinden çeşitli reklamların gösteriminde kullandığı ortaya çıktı.





Ortaya çıkan son bilgiye göre ise Google, MasterCard ile hiçbir şeklide basına ve müşterilere duyurmadıkları gizli bir anlaşma yaptı.





Google'ın, MasterCard müşterilerinin satın alma bilgileri karşılığında milyonlarca dolarlık bir ödeme yaptığı iddia ediliyor. Buna göre müşterilerin ekstre bilgilerini satın alan Google, bu bilgileri reklam gösterimlerinde kullanıyor.





Bloomberg'in raporuna göre sistem şu şekilde işliyor: Google'ın reklamlarından birine tıklayarak bir ürüne göz attınız ama bu ürünü satın almadınız. Daha sonrasında MasterCard aracılığıyla bu ürünü herhangi bir mağazadan satın aldığınızda, MasterCard direkt olarak Google'ı konudan haberdar ediyor.





Sonrasında ise ya o ürüne benzer başka ürün reklamları görüyorsunuz yada reklam gösterimleriniz farklı bir alana kaydırılıyor.