Samanyolu Haber /Gündem / AVM'ler de kira sıkıntısı /01 Eylül 2018 09:40

AVM'ler de kira sıkıntısı

Bursa'daki Marka AVM’de markalar kepenk indirme eylemi yaptı.

SHABER3.COM



Bursa'da geçen sene hizmete giren Sur Yapı Marka AVM'de bulunan 50 civarı mağaza döviz kurunda yaşanan yükselme dolayısıyla 1 günlüğüne kepenk kapattı.

Birleşmiş Markalar Derneği Genel Sekreteri Cenk Küpeli "Yükselen döviz kurundan dolayı kiralar mağaza sahiplerini zorlamaya başladı. Bizim amacımız dükkan kapatmak değil. AVM yönetiminin bizimle masaya oturmasını sağlamak. Biz avukatlarımız yoluyla AVM yönetimine talebimizi ilettik ancak olumlu cevap alamadık. O yüzden de üyemiz olan mağaza sahipleri ile böyle bir eylem yoluna gittik" dedi.

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