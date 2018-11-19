Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'dan arama sonuçlarına yorum yapmaya imkan veren yeni özellik /19 Kasım 2018 21:04

Google'dan arama sonuçlarına yorum yapmaya imkan veren yeni özellik

Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip arama motorlarından Google, yapılan aramalarda çıkan tüm sonuçlara yorum yapılabilmesine olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıyor. Arama sonuçlarına yorum yapma imkanı veren yeni özellik ile birlikte Google, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırmayı amaçladığı belirtildi.

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Google'ın uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yapılan aramalarda çıkan tüm sonuçlara yorum yapabilecek.
Halihazırda mekanlar için aktif olan yorum özelliğine benzeyen bu yenilik, sınırlarını genişeterek tüm aramalar için geçerli hale gelecek ancak şimdilik gerçekleşen maçların sonuçlarına dair aramalarla sınırlı durumda.

Yorumların yayınlanması konusunda ise Google bir tür filtre kullanacak ve en iyi yorumların gösterildiği bir sistem oluşturacak. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar yaptıkları arama için tüm sonuçlara dair yorumlar görerek Google'ı bir tür forum olarak da kullanmış olacak diyebiliriz.

Oldukça akıllıca bir özellik olan bu yeni yorum özelliği eksiksiz olarak, en geniş kapsamıyla ne zaman kullanıma sunulacak belirsiz ancak Google'ın gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra özelliği hemen uygulamaya koyması bekleniyor.
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