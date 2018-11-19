Reina Katliamı davası: 5 Sanığa tahliye













İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı.





Evrensel'de yer alan habere göre duruşma savcısı dosya kapsamı, suçların katalog suçlardan olması, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.





Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin yeterli olduğunu öne sürerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.





Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.