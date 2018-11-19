Samanyolu Haber /Gündem / Reina Katliamı davası: 5 Sanığa tahliye /19 Kasım 2018 21:09

Reina Katliamı davası: 5 Sanığa tahliye

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması görüldü. Davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre duruşma savcısı dosya kapsamı, suçların katalog suçlardan olması, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin yeterli olduğunu öne sürerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.
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