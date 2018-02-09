Samanyolu Haber /Gündem / Google Tercüme’yi kullanıp sipariş verdiler... Şok oldular /09 Şubat 2018 12:23

Google Tercüme’yi kullanıp sipariş verdiler... Şok oldular

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti.

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Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti.

Google Tercüme’yi kullanan Norveç Olimpiyat takımı yetkilileri, Korece verdikleri siparişte 1,500 yumurta yerine yanlışlıkla 15,000 bin yumurta aldıklarını ifade etti.

Norveç takımının aşçısı Stale Johansen, Norveç gazetesi Aftenposten’e açıklamasında 13,500 yumurtayı geri göndermeyi başardıklarını söyledi.

BBC Kore Servisi’nden gazeteci David Cann, Kore’nin farklı bir sayma sistemi olduğunu ve imla hatasının da buna katkı sağlamış olabileceğini belirtti.

Korece 1,500 ile 15,000 arasında yazılış farkı şöyle:

Norveç olimpiyat heyetinin başkanı Tore Ovrebo, Pyeongchang kentindeki basın toplantısında “Siparişlerde fazladan bir sıfır vardı. Yani 1,500, 15,000 oldu. Büyütülecek bir durum yok” dedi.
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