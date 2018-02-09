Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu

E-Devlet'in dün hizmete soktuğu soyağacı sorgulama ekranı, gördüğü yoğun talep karşısında isteklere cevap veremez hale geldi. Bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi de kilitlendi. Vatandaşlar soyağacı sorgulama dışında yapmak istedikleri hizmetlere de erişemedi. Yoğunluk azalmayınca, e-Devlet'te yer alan soyağacı sorgulama sayfası bakıma alınarak hizmetin şu an için durdurulduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı







E-DEVLET'ten yapılan kısa açıklama ile vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır' ibaresi bilgi notu olarak ekrana düşüyor.