Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs Türkiye'nin büyüme tahminini daha da aşağı çekti /13 Mayıs 2019 12:21

Goldman Sachs Türkiye'nin büyüme tahminini daha da aşağı çekti

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı için büyüme görünümünü aşağı yönlü revize ederek eksi yüzde 1.5'ten eksi yüzde 2.5'e düşürdü.

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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin büyüme görünümünü düşürdü.

Goldman Sachs ekonomistleri Kevin Daly ve Clemens Grafe, 10 Mayıs tarihli raporlarında, "Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısındaki artışın muhtemelen kısa vadede büyüme üzerinde somut olumsuz etkisi olacak ve bunun ötesinde, ekonomi, bir süre için ekonomik büyüme üzerinde baskı yapmasını beklediğimiz önemli bir bilanço ayarlamasına ihtiyaç duyuyor" dedi.

Goldman, Türk Lirası'nın karşı karşıya kaldığı yeni bir değer kaybı baskısı dikkate alındığında, ilk çeyrekte GSYH'de görülen artışın ikinci çeyrekte tersine dönmesi ile birlikte, Türkiye ekonomisi için büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5'ten eksi yüzde 2.5'e düşürdü.

Goldman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası'na istikrar kazandırma çabalarının bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda gösterge faizi artırmak zorunda kalacağını belirtti.

Goldman'ın tahminlerine göre, TCMB'nin resmi gösterge faizi ikinci çeyrekte yüzde 25.5 ile zirve yapacak.

Raporda, "Türk politika yapıcıların nihayetinde Türk Lirası'na istikrar kazandırmayı başaracaklarını varsaysak bile, TCMB'nin faiz düşürmeye dördüncü çeyrekte başlamasını ve gösterge bir hafta vadeli repo faizini 2019 yılının sonunda yüzde 24.5'e indirmesini bekliyoruz" denildi.

Goldman, "Büyüme üzerindeki zirve negatif etki geride kalmasına rağmen, borçluluğu azaltmanın ikinci ayağı ve daha sıkılaşan finansal koşullar faaliyet üzerinde önemli baskısını sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.

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